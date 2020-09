Coronavirus, ministro Economia francese Le Maire positivo: Non ho sintomi

di dab

Roma, 18 set. (LaPresse) - "Sono risultato positivo al Covid-19. Mi sono subito messo in isolamento a casa mia, secondo le norme sanitarie emanate dal governo. Non ho sintomi. Starò in isolamento per 7 giorni. Continuo a svolgere i miei doveri". Lo ha scritto su Twitter il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata