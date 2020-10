Coronavirus, Michel: Rafforzeremo coordinamento Ue e sforzi per vaccino

di lcl

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "E' importante fare più progressi tra gli stati membri", per coordinare la risposta Ue al Covid-19. Abbiamo deciso di "rafforzare il coordinamento sulla base di proposte concrete della Commissione, e di fare più sforzi per lavorare insieme per il vaccino, per fare in modo che i vaccini siano disponibili per gli Stati membri e i nostri partner". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in conferenza stampa al termine del vertice straordinario dei 27.

