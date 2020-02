Coronavirus, messe sospese a Hong Kong

di mrc/mad

Milano, 13 feb. (LaPresse) - Messe sospese temporaneamente di domenica e in settimana per ridurre il rischio di trasmissione coronavirus. Lo riferisce la diocesi cattolica di Hong Kong riportando il messaggio del cardinale John Tong. "Accorgimenti speciali" saranno presi per i giorni della Quaresima e Pasqua. Per il mercoledì delle Ceneri, 26 febbraio, non si terranno funzioni pubbliche, né le benedizioni, né la distribuzione delle ceneri. In particolare, la via Crucis, inclusa tra le celebrazioni per la Quaresima, non sarà celebrata coinvolgendo la collettività.

