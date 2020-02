Coronavirus, messa in quarantena un'intera città in Vietnam

di lcl

Pechino (Cina), 13 feb. (LaPresse/AP) - In Vietnam, i media ufficiali hanno riferito che il comune di Son Loi di 10.000 residenti a nord-ovest della capitale Hanoi è stato messo in quarantena per evitare la diffusione del corona virus.

Il quotidiano online VN Express ha citato un alto funzionario della provincia di Vinh Phuc che ha riportato un aumento dei casi nel comune. Il Vietnam ha confermato 16 casi di infezione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata