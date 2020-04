Coronavirus, Merkel: Siamo ancora inizio pandemia, agire in modo graduale

di mrc

Torino, 20 apr. (LaPresse) - "Siamo ancora all'inizio della pandemia. Dobbiamo agire in modo graduale e attento. Sarebbe un peccato se tornassimo indietro". Così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, davanti alla stampa. Lo riferisce Bild. La cancelliera ha sottolineato che bisogna rimanere "vigili e disciplinati". "Vedremo cosa comporterà l'apertura dei negozi in 14 giorni. Prevenire una nuova battuta d'arresto non è solo nell'interesse di combattere la pandemia, ma anche nell'interesse dell'economia e della nostra vita sociale", ha aggiunto.

