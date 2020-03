Coronavirus, Merkel: Possibile allentamento del pareggio di bilancio

di lcl

Milano, 11 mar. (LaPresse) - La cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino ha annunciato un'azione "decisiva" da parte del governo federale tedesco per attutire le conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus, lo riporta il quotidiano 'Die Welt'. "Faremo il necessario", ha sottolineato la cancelliera che ha prosepettato un possibile allentamento del pareggio di bilancio, il cosidetto 'Schwarze null', letteralmente 'zero nero'. "E' fondamentale che la Germania riesca a superare bene" la situazione, ha detto Merkel.

