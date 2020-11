Coronavirus, Merkel: In 10 giorni raddoppiati pazienti in intensiva

di lcl

Berlino (Germania), 2 nov. (LaPresse/AP) - Il numero di pazienti Covid-19 in terapia intensiva è "raddoppiato in 10 giorni" e "il governo non poteva restare a guardare". Lo ha detto in conferenza stampa la cancelliera tedesca Angela Merkel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata