Coronavirus, Merkel: Epidemia potrebbe toccare fino a 70% tedeschi

di lcl

Milano, 11 mar. (LaPresse/AP) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha riferito che, secondo le stime fatte dagli esperti, l'epidemia di coronavirus potrebbe colpire fino al 70% della popolazione tedesca.

"La popolazione non è ancora immune al virus, finora non ci sono vaccini né terapie, un'alta percentuale - dicono gli esperti tra il 60 e il 70% - della popolazione sarà infettata", ha detto Merkel in conferenza stampa a Berlino sottolineando che la priorità è quella di rallentare la diffusione dell'epidemia. "Tutte le misure che stiamo prendendo sono della massima importanza perché ci stanno dando del tempo in più", ha aggiunto.

