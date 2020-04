Coronavirus, Merkel: Contro virus fragile successo temporaneo

di mrc

Torino, 15 apr. (LaPresse) - "Un fragile successo temporaneo". Così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha commentato la situazione coronavirus in Germania in una conferenza stampa con i governatori dei 16 Lander. Lo riferiscono i media tedeschi. Merkel ha poi ringraziato i cittadini per avere rispettato le misure restrittive sottolineando la necessità di "consolidare il successo che abbiamo raggiunto". L'obiettivo per la cancelliera è di "consentire più spazio alla vita pubblica a piccoli passi".

