Coronavirus, Merkel: Cina sia trasperente su epidemia, meglio per tutti

di mrc

Torino, 20 apr. (LaPresse) - La Cina deve essere più trasparente su come ha affrontato l'epidemia, sarebbe "meglio per tutti". Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, davanti ai giornalisti, citata dal quotidiano Deutsche Welle, in merito all'epidemia da coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata