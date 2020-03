Coronavirus, Merkel: Chiusura frontiere non è risposta adeguata

di lcl

Milano, 11 mar. (LaPresse) - "In Germania, riteniamo che la chiusura delle frontiere non sia una risposta adeguata alla sfida" del nuovo coronavirus. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, citata dal quotidiano tedesco 'Die Welt'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata