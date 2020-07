Coronavirus, Melania Trump su Twitter con la mascherina: "Indossatela"

"Anche nei mesi estivi, ricordate di indossare le protezioni per il viso e di praticare il distanziamento sociale. Più precauzioni prendiamo ora, più sano e sicuro sarà il Paese in autunno". Così su Twitter la first lady Usa Melania Trump, che pubblica una sua foto con la mascherina. Il marito, il presidente Donald Trump, spesso è stato criticato perché non la indossa.

Even in the summer months, please remember to wear face coverings & practice social distancing. The more precaution we take now can mean a healthier & safer country in the Fall. pic.twitter.com/80dGOWIyDJ