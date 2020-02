Coronavirus, media Sud Corea: Primo contagio al Nord

di scp

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Una donna nordcoreana che vive a Pyongyang è recentemente risultata positiva al coronavirus e coloro che hanno avuto contatti con lei sono stati messi in quarantena. Lo riferiscono alcuni media sudcoreani. La donna avrebbe mostrato i sintomi dell'infezione dopo un viaggio in Cina. "Con l'aumentare delle probabilità che il coronavirus si diffonda nella Corea del Nord, le autorità hanno iniziato a mettere in quarantena per un certo periodo tutte le persone che avevano recentemente effettuato viaggi all'estero", avrebbe spiegato una fonte nordcoreana.

