Coronavirus, media: Incubazione fino a 24 giorni

di scp

Milano, 10 feb. (LaPresse) - Ricercatori cinesi hanno scoperto che il periodo di incubazione del coronavirus può arrivare fino a 24 giorni, 10 in più di quanto pensassero gli esperti. La ricerca è stata co-firmata dal dottor Zhong Nanshan, che ha scoperto il coronavirus della Sars nel 2003. I risultati, che non sono stati ancora sottoposti a peer review, sono stati pubblicati domenica col titolo 'Caratteristiche cliniche dell'infezione da nuovo coronavirus 2019 in Cina'. Lo riporta l'Independent.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata