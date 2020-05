Coronavirus, media: In Cina almeno 640mila casi

di lcl

Milano, 15 mag. (LaPresse) - In Cina potrebbero esserci stati migliaia di casi di Covid-19 in più rispetto ai numeri riportati nelle statistiche ufficiali. Lo rileva un database della National University of Defense Technology cinese arrivato a Foreign Policy e 100 Reporter. Secondo il database in Cina ci sarebbero stati almeno 640mila infetti rispetto agli 84.029 dichiarati.

