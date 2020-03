Coronavirus, media: In Cina 7 nuovi contagi dall'Italia

di ect

Milano, 3 mar. (LaPresse) - Sette nuovi casi di contagio da coronavirus in Cina "importati" dall'Italia. Secondo il Global times, si tratta di cittadini cinesi che lavoravano nello stesso ristorante a Bergamo. Sei di loro hanno condiviso un volo da Milano a Mosca, e il 27 febbraio hanno volato verso l'aeroporto internazionale di Shanghai Pudong. Sono stati messi in quarantena non appena raggiunta la contea di Quingtia, il 28 febbraio. Il bilancio dei 'contagi di ritorno', stando a quanto riporta il media, sale quindi a tredici.

