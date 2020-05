Coronavirus, media: Da sabato Germania allenta controlli alle frontiere

di scp

Torino, 13 mag. (LaPresse) - Il governo tedesco ha approvato misure per allentare gradualmente i controlli alle frontiere a partire da sabato 16 maggio. Lo riferisce l'agenzia Dpa citando fonti del governo. Il ministero dell'Interno non mira comunque a revocare completamente tutti i controlli alle frontiere messi in atto per contenere la pandemia di coronavirus fino al 15 giugno, rimarca Dpa. La Germania ha in gran parte chiuso i suoi confini il 16 marzo e lascia entrare solo persone con un valido motivo di ingresso, come camionisti, pendolari transfrontalieri o professionisti sanitari. I controlli sono stati istituiti ai confini con Danimarca, Francia, Lussemburgo, Svizzera e Austria.

