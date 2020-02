Coronavirus, maestra d'asilo tra i contagiati in Germania

di lcl

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Il ministro della Sanità tedesco Karl-Josef Laumann, ripreso dal quotidiano tedesco 'Der Spiegel', ha reso noto che una delle persone contagiate in Germania è una maestra d'asilo. Ai bambini della struttura è stato chiesto di rimanere a casa. Sono attualmente in corso i test e i tamponi per verificare se ci sono stati casi di contagio tra i bimbi. I risultati dovrebbero essere disponibili domani. Il marito della donna è risultato anche lui positivo al test.

