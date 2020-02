Coronavirus, Macron: Siamo davanti a epidemia, serve trasperenza

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "Siamo davanti a un'epidemia" che dobbiamo "affrontare al meglio". Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita all'ospedale Pitié-Salpêtrière a Parigi, dove ha parlato con un'equipe di medici, riferendosi al coronavirus. Lo riporta Bfm Tv. Il presidente ha sottolineato l'importanza di avere "informazioni trasparenti" per fronteggiare l'epidemia. Nella struttura sanitaria, ieri, è morto un professore 60enne, risultato positivo al coronavirus. "Conto su di voi così come voi potete contare su di me", ha detto Macron rivolto agli operatori sanitari. Il presidente francese è atteso a Napoli in giornata per un incontro con il premier, Giuseppe Conte.

