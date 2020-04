Coronavirus, Macron: Piano specifico di aiuti a famiglie e imprese

di lcl

Milano, 13 apr. (LaPresse) - Nel suo discorso alla nazione il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato "un piano specifico" per i settori più colpiti dalla crisi del Covid-19, come turismo, hotel, ristorazione, cultura ed eventi e un pacchetto di aiuti "eccezionali per le famiglie in difficoltà con bambini a carico".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata