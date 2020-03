Coronavirus, Macron: Francesi hanno preso misure alla leggera

di azn/scp

Parigi (Francia), 19 mar. (LaPresse) - Il presidente della Francia Emmanuel Macron ha dichiarato che troppi francesi stanno prendendo le misure di isolamento "alla leggera". Lo riporta 'Le Parisien', sottolineando che nonostante i divieti e gli appelli a "rimanere a casa" molte persone stanno cercando di eludere le misure in vigore. "Quando vedo che la gente continua ad andare al parco, in spiaggia e si precipita ai mercati aperti, penso che la gente non ha recepito il messaggio", ha aggiunto il campo dello stato parlando a margine di una visitia all'Istituto Pasteur di Parigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata