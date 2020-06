Coronavirus, Maas: Rispetto e ammirazione per disciplina del popolo italiano

di scp

Torino, 5 giu. (LaPresse) - "Le immagini venute dalla Lombardia ci hanno commosso molto qui in Germania e ci hanno fatto anche da monito sulla crudeltà che può assumere la pandemia, voglio ribadire il mio grande rispetto e l'ammirazione per la disciplina con cui il popolo italiano ha affrontato la pandemia, è stato fatto un lavoro davvero straordinario in condizioni estremamente difficili". Così il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in conferenza stampa a Berlino con Luigi Di Maio.

