Coronavirus, Maas: Germania farà il possibile per compromesso su Recovery fund

di scp

Torino, 5 giu. (LaPresse) - "Ieri sono stato in Olanda per parlare con il collega Stef Blok per vedere come possiamo affrontare la disponibilità economica con il Recovery fund, occorre la disponibilità da tutte le parti, la Germania con l'assunzione della presidenza del Consiglio nel prossimo semestre farà tutto il possibile per trovare il compromesso necessario". Così il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in conferenza stampa a Berlino con Luigi Di Maio.

