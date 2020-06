Coronavirus, Maas: Dobbiamo uscire da crisi in maniera comune ed essere solidali

di scp

Torino, 5 giu. (LaPresse) - "Dobbiamo assolutamente uscire da questa crisi in maniera comune, congiunta, cercando di appoggiarci vicendevolmente. Cercheremo di essere solidali anche nel prossimo futuro per quanto riguarda la ripresa economica in Europa, abbiamo costruito l'Europa insieme, saremo fermamente decisi a non abbandonare nessuno dei paesi europei, tantomeno quelli particolarmente colpiti dalla pandemia". Così il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in conferenza stampa a Berlino con Luigi Di Maio.

