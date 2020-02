Coronavirus, Le Pen: Controlli alle frontiere con l'Italia

di scp

Milano, 23 feb. (LaPresse) - "Oggi o domani potrebbero essere necessari controlli alle frontiere". Così la presidente del Rassemblement national Marine Le Pen, ospite del Grand Jury di Rtl-Lci-Le Figaro. "Il governo deve essere in grado di prevederlo e preferisco che faccia di più o troppo piuttosto che non abbastanza.

Per ora, non sta facendo abbastanza, soprattutto consentendo i voli dalla Cina", ha aggiunto Le Pen, che alla domanda se intenda chiedere al governo di ripristinare i controlli alla frontiera ha risposto: "Sì, sarà necessario se l'epidemia è fuori controllo in Italia".

