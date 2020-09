Coronavirus, Le Maire: Europa sarà più forte di prima dopo crisi

di fct/lcl

Cernobbio (Como), 5 set. (LaPresse) - "Credo fermamente che l'Europa sarà più forte dopo questa crisi rispetto a prima". Lo ha detto durante il suo intervento al Forum 'The European House - Ambrosetti' di Cernobbio il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire. In Europa "condividiamo tutti la stessa priorità: recuperare velocemente. Sappiamo dove stiamo andando: stiamo preparando l'Europa per il 2030", ha aggiunto Le Maire, sottolineando che "possiamo essere fiduciosi nel futuro: l'Europa sarà più forte negli anni a venire".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata