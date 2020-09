Coronavirus, la Francia verso la riduzione della quarantena: da 14 a 7 giorni

La Francia è pronta a ridurre da 14 a 7 giorni la quarantena per le persone risultate positive al coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Véran, citato dal quotidiano Le Parisien. Secondo le autorità francesi, una quarantena più breve favorirà un maggior rispetto di una regola che, al momento, non è sempre seguita dai francesi. La decisione sarà presa formalmente "venerdì durante il consiglio di Difesa", che "ci darà un po 'di tempo per consultare altri esperti sull'attuazione" di questo provvedimento, ha aggiunto il ministro.

