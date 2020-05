Coronavirus, L'esperto USA Fauci: riapertura prematura avrebbe conseguenza gravi

Una riapertura prematura negli Usa potrebbe portare a "conseguenze molto serie". Questo il messaggio consegnato da Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. Se c'è una fretta di riaprire senza seguire le linee guida, "la mia preoccupazione è che inizieremo a vedersi piccoli picchi che potrebbero trasformarsi in focolai", ha aggiunto Fauci.

Fauci, ha poi affermato che il governo sta lavorando a diversi potenziali vaccini per il Covid-19. "Abbiamo molti candidati e speriamo di avere molti vincitori", ha riferito al Comitato per la salute, l'istruzione, il lavoro e le pensioni del Senato.

Interrogato su possibili previsioni del contagio il virologo ed espero americano non ha dimostrato lo stesso ottimismo del Presidente Trump: È "del tutto plausibile e possibile" - ha detto Fauci- che in autunno ci sia una seconda ondata di contagi da coronavirus. Il virus non "sparirà" semplicemente perchè "è altamente trasmissibile". "Anche se avremo un migliore controllo nei prossimi mesi, è probabile che il virus sia ancora presente da qualche parte su questo pianeta e che alla fine tornerà", ha aggiunto.

Riguardo al bilancio fino ad oggi noto Fauci ha dipinto quadro drammatico: il numero delle vittime negli Stati Uniti è "quasi certamente più alto" rispetto a quello riportato in via ufficiale. Data la situazione, in particolare a New York City - quando erano presi da una sfida molto seria per il loro sistema sanitario - possono essersi verificati decessi in casa a causa del Covid-19 che non sono mai stati considerati tali perché non sono mai giunti in ospedale", ha continuato Fauci aggiungendo di non essere sicuro "esattamente di quanto in più in percentuale" possa essere il vero bilancio delle vittime.

Il numero dei decessi, secondo i dati pubblicati martedì mattina, in USA ha superato quota 80mila. Secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University sono oltre un milione e 347mila i casi positivi negli States.

