Coronavirus, Kurz: Nuove restrizioni in Austria, anche da Italia sforzi

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato alla tv austriaca Orf che prenderà ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia di coronavirus nel Paese, come la chiusura temporanea di scuole e asili. Lo riporta il quotidiano austriaco 'DiePresse'.

"Dobbiamo prevenire che ci sia una rapida diffusione del coronavirus in contemporanea con l'epidemia influenzale, altrimenti", ha spiegato Kurz, "il sistema sanitario rischierebbe di non reggere. Ogni giorno che guadagnamo aiuta il nostro sistema sanitario. Anche l'Italia - ha aggiunto il cancelliere - sta facendo grandi sforzi per evitare che il sistema sanitario crolli".

