Coronavirus, Kurz: Non apriremo a chi non ha situazione sotto controllo

di lcl

Milano, 21 mag. (LaPresse) - "Non apriremo i nostri confini ai Paesi che non hanno ancora il controllo della situazione" della pandemia di Covid-19. Lo ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Come governo federale, vogliamo fare tutto il possibile per pubblicizzare le vacanze in Austria e mostrare alle persone che le vacanze in Austria sono sicure", ha scritto ancora Kurz.

