Coronavirus, Kurz: Irresponsabile aprire confine Austria-Italia

di vln

Torino, 20 mag. (LaPresse) - "Aprire il confine con l'Italia sarebbe irresponsabile". Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista al Tiroler Tageszeitung, in cui ribadisce che ora l'Austria "ha un numero basso di infezioni da coronavirus" nonostante tutta una serie di riaperture. Questo "è molto gratificante", ha spiegato Kurz ricordando che "le misure, anche difficili, prese in modo repentino per contenere la pandemia e l'alto livello di disciplina della popolazione hanno funzionato". Questo "è esattamente il motivo per cui è possibile ripartire prima di altri paesi che hanno reagito in modo meno energico", ha aggiunto precisando che "questi Paesi hanno anche danni umanitari ed economici molto maggiori".

