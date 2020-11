Coronavirus, Kurz: Austria in lockdown totale da martedì

di lcl

Milano, 14 nov. (LaPresse) - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato in conferenza stampa che l'Austria entrerà in lockdown da martedì 17 novembre, fino al 6 dicembre. I negozi non essenziali saranno chiusi, saracinesche abbassate anche per i parrucchieri. Resteranno aperti supermercati e farmacie.

