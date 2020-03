Coronavirus, Kenya sospende voli da Milano e Verona

di scp

Milano, 3 mar. (LaPresse) - Il Kenya ha sospeso i voli da Verona e Milano verso la costa del Kenya, dopo aver consultato l'ambasciata italiana in Kenya, per l'emergenza coronavirus. Lo riferiscono i media locali. "Questa parte dell'Italia sta attualmente vivendo casi di coronavirus che potrebbero compromettere la sicurezza dei kenioti", ha detto in una nota ilsegretario alla Salute Mutahi Kagwe. Il Kenya ha anche disposto che coloro che arriveranno dall'Italia, dalla Corea del Sud e dall'Iran dovranno mettersi in auto-quarantena per 14 giorni.

