Coronavirus, Jonhson chiude summit vaccini: Raccolti 8,8 mld

di lcl

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Il summit globale ospitato dal Regno Unito per il rifinanziamento dell'Alleanza per i vaccini (Gavi) ha raggiunto e superato l'obiettivo con 8,8 miliardi di dollari raccolti, rispetto ai 7,4 previsti. Parte dei fondi andranno a finanziare la ricerca per lo sviluppo del vaccino contro il Covid-19. Lo ha riferito il premier britannico Boris Johnson, citato dal Guardian.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata