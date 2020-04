Coronavirus, Johnson pubblica video-messaggio: Ssn mi ha salvato vita

di lcl

Milano, 12 apr. (LaPresse) - "Il Servizio sanitario nazionale mia ha salvato la vita, è difficile trovare le parole per esprimere il debito che ho nei suoi confronti". Inizia così il video-messaggio pubblicato su Twitter dal primo ministro britannico Boris Johnson dopo essere stato dimesso dall'ospedale St Thomas di Londra. Johnson ha ringraziato i cittadini britannici "per gli sforzi e i sacrifici che avete fatto e che state facendo". Gli sforzi "saranno ricompensati", ha detto il premier, "stiamo facendo progressi in questa battaglia nazionale" contro il Covid-19.

