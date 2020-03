Coronavirus, Johnson: Lo cacceremo, 3 mesi per invertire tendenza

Torino, 19 mar. (LaPresse) - Il premier britannico, Boris Johnson, ha ringraziato il paese per gli "enormi sforzi" per affrontare il coronavirus. Johnson ha aggiunto: "Possiamo invertire la tendenza entro le prossime 12 settimane. Sono assolutamente fiducioso di potere cacciare il virus in questo paese".

