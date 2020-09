Coronavirus, Johnson&Johnson: Primi lotti vaccino per uso emergenza a inizio 2021

di scp

Torino, 23 set. (LaPresse) - Johnson & Johnson ha annunciato oggi il lancio dello studio registrativo di fase 3 (Ensemble), su ampia scala ed esteso a diversi paesi, per il suo candidato vaccino contro il Covid-19 JNJ-78436735, sviluppato da Janssen, la divisione farmaceutica di J&J. La società sottolinea che "ha continuato ad accrescere la propria capacità produttiva, con l'obiettivo di provvedere a una fornitura globale di oltre un miliardo di dosi di vaccino. Il gruppo si impegna a offrire al pubblico un vaccino di costo accessibile, su base non-profit, per l'uso di emergenza nella pandemia, e anticipa che i primi lotti di vaccino contro il Covid-19 saranno disponibili per l'autorizzazione all'uso di emergenza all'inizio del 2021".

