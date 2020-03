Coronavirus, Johnson: Imminenti decisioni sulle scuole

di scp

Torino, 18 mar. (LaPresse/AP) - "La Camera dei Comuni dovrebbe aspettarsi che vengano prese ulteriori imminenti decisioni sulle scuole e su come far quadrare il cerchio sia per assicurarsi che fermiamo la diffusione della malattia, sia per alleviare, per quanto possiamo, la pressione sul nostro sistema sanitario nazionale". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson intervenendo in Parlamento sul coronavirus.

