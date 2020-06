Coronavirus, Johnson annuncia 'New Deal' da 5 mld per ripresa

di lcl

Milano, 30 giu. (LaPresse) - Il premier britannico Boris Johnson ha promesso un piano di investimenti statali da 5 miliardi di sterline per rilanciare l'economia del Regno Unito fortemente provata dalla crisi del Covid. Il piano, già annunciato nei giorni scorsi, prevede lo stanziamento delle risorse per infrastrutture e servizi pubblici. Il premier ha richiamato le politiche del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt che aiutarono a far uscire gli Stati Uniti dalla Grande Depressione.

