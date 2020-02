Coronavirus, Israele vieterà ingresso a italiani

di vln

Milano, 27 feb. (LaPresse) - Il ministro dell'Interno israeliano Aryeh Deri firmerà oggi un decreto in cui si vieta ai viaggiatori italiani di entrare in Israele per evitare di diffondere il contagio da coronavirus. Il testo impone anche agli israeliani che tornano dall'Italia una quarantena di 14 giorni. Lo riferisce il Jerusalem Post.

