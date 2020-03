Coronavirus, Israele taglia voli: 70% lavoratori in congedo non retribuito-2-

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - Israele ha confermato 25 casi di virus, incluso un uomo di 38 anni che domenica era in gravi condizioni. Circa 20.000 persone sono in quarantena domestica. Decine di voli in entrata e in uscita dal Paese sono stati cancellati.

