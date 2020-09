Coronavirus, Israele supera Usa per numero morti pro capite

di lcl

Milano, 29 set. (LaPresse) - Per la prima volta il numero di morti giornalieri pro capite per Covid-19 in Israele ha superato quello degli Stati Uniti. Lo riportano i media israeliani. Il tasso di mortalità giornaliera di Israele nell'ultima settimana è stato di 3,5 decessi per milione di abitanti, mentre negli Stati Uniti è stato di circa 2,2 per milione.

