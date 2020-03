Coronavirus, Israele dispone quarantena per arrivi da 5 Paesi Ue

di scp

Milano, 4 mar. (LaPresse) - Israele ha aggiunto Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Francia - ma non gli Stati Uniti - all'elenco dei paesi al ritorno dai quali gli israeliani devono mettersi in auto-quarantena per il coronavirus. Lo riferiscono i media israeliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata