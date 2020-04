Coronavirus, Iran: Bullismo e minacce Usa uccidono persone

di lcl

Milano, 15 apr. (LaPresse) - "Il mondo sta conoscendo ciò che l'Iran sa e ha vissuto da sempre: il bullismo, la minaccia e la blaterante vanagloria del governo degli Stati Uniti che non sono solo una dipendenza: uccidono le persone". Così il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif su Twitter, dopo l'annuncio del presidente degli Usa Donald Trump di tagliare i finanziamenti all'Oms. "Come la 'massima pressione' sull'Iran, così il vergognoso taglio dei finanziamenti all'Oms, in mezzo a una pandemia, vivrà nell'infamia", ha aggiunto Zarif.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata