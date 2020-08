Coronavirus, iniziativa franco-tedesca per armonizzare regole viaggi Ue

di lcl

Milano, 31 ago. (LaPresse) - "Parigi e Berlino stanno lavorando a un'iniziativa congiunta per armonizzare le regole di viaggio in Europa", lo ha annunciato Clément Beaune, Segretario di Stato per gli affari europei, citato dal quotidiano francese Le Parisien. "La situazione sanitaria è complessa, cambia a seconda dei territori all'interno di un Paese stesso, non è anormale che ci siano risposte differenziate in Europa", ammette, "ma dobbiamo coordinare le nostre decisioni. E, per questo, dobbiamo armonizzare i criteri scientifici e medici tra i membri dell'Unione europea. Altrimenti, aggiungeremo solo confusione alla confusione", ha avvertito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata