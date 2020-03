Coronavirus, India nega attracco a nave da crociera Msc Lirica

di mrc/scp

Torino, 9 mar. (LaPresse) - L'India ha deciso di chiudere i suoi porti alle navi da crociera straniere, a causa del timore per l'epidemia di coronavirus. In particolare, è stato impedito di attraccare nel porto di Mangalore alla Msc Lirica. Lo riferisce il Times of India.

