Coronavirus, India: Indagine su tutti i 29 mln di abitanti di Nuova Delhi

di scp

Nuova Delhi (India), 25 giu. (LaPresse/AP) - L'India ha annunciato che effettuerà un'imponente indagine sul coronavirus rivolta a tutta la popolazione di Nuova Delhi di 29 milioni di abitanti. I funzionari andranno in ogni famiglia per registrare i dettagli sanitari di ciascun residente e somministreranno un test per il virus a coloro che mostrano o segnalano sintomi. L'operazione sarà completata entro il 6 luglio, secondo un piano programmato dal governo di Nuova Delhi, la città più colpita del paese con 70.390 casi confermati.

