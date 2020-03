Coronavirus, in Sud Corea oltre 5600 casi: annunciato piano da 9,8 mld dollari

di scp

Milano, 4 mar. (LaPresse) - Sono saliti a 516 i nuovi contagi da coronavirus in Corea del Sud, per un totale di 5621 casi e 33 decessi. Il paese ha annunciato uno stanziamento di 11,7 trilioni di won, 9,8 miliardi di dollari, per combattere l'epidemia e mitigare le ricadute economiche. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonap.

