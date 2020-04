Coronavirus, in Sud Corea nuovi casi in calo a 101

di scp

Seul (Corea del Sud), 1 apr. (LaPresse/AP) - La Corea del Sud ha confermato 101 nuovi casi di coronavirus, rispetto ai 125 di ieri, la maggior parte dei quali nella popolosa area metropolitana di Seoul, dove c'è allarme per un costante aumento delle infezioni legate agli arrivi dall'estero. I Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) hanno dichiarato che i contagi totali sono 9.887, più di 5.560 persone sono state dimesse, mentre 165 pazienti sono morti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata