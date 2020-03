Coronavirus, in Sud Corea altri 123 contagi e 4 morti

di scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - E' salito di altre 123 persone contagiate dal coronavirus il bilancio in Corea del Sud. In totale nel paese sono 4335, 26 i morti, 4 in più rispetto alla precedente rilevazione. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonap. Il governo ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole fino al 23 marzo.

